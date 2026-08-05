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na sprzedaż w Kobuleti, Gruzja

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3 obiekty total found
Rezydencja 47 m² w Kobuleti, Gruzja
Rezydencja 47 m²
Kobuleti, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/32
$140,220
VAT
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Rezydencja 83 m² w Kobuleti, Gruzja
Rezydencja 83 m²
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/32
$239,569
VAT
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Rezydencja 83 m² w Kobuleti, Gruzja
Rezydencja 83 m²
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/32
$271,524
VAT
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