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Hotele na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

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1 obiekt total found
Hotel 55 m² w Chakvi, Gruzja
Hotel 55 m²
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Opis przedmiotu: Ten wysokiej jakości 2-pokojowy apartament z oddzielną sypialnią znajduje s…
$149,975
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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