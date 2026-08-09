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Mieszkania na sprzedaż w Borjomi Municipality, Gruzja

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Bakuriani
19
Borjomi
3
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22 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Akaki Tsereteli II turn, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Akaki Tsereteli II turn, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/6
Apartamenty są na sprzedaż w kompleksie hotelu Orbi Palace Bakuriani znajduje się w szybko r…
$30,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Obiekt oferuje wspólny salon, tara…
$117,000
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/5
Crystal Wood położony jest tuż obok parku leśnego i stoku narciarskiego i stanowi część ośro…
$100,000
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/5
Dwa pokoje 47 m2 odnowiony apartament na sprzedaż w Bakuriani na DidveliLokalizacja: 46 Tria…
$51,700
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Mieszkanie 3 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 4/4
Apartament na sprzedaż w budynku "Dolina Mziuri" w Bakuriani, 61 m2Przestrzeń obejmuje kuchn…
$53,900
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Mieszkanie 2 pokoi w Borjomi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Borjomi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż jest dwupokojowy odnowiony apartament w Bakuriani, w 9. budynku pasażerskim, na …
$49,997
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? w nowo wybudowany budynek, dwupokojowy 50 m2 mieszkalny apartament, z 1 sypialni…
$48,000
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Kawalerka 1 pokój w Borjomi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Borjomi, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż jest dwupokojowy odnowiony apartament w Bakuriani, w 9. budynku pasażerskim, na …
$34,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/2
Na sprzeda? w nowo wybudowany budynek, jednopokojowy 35 m2 mieszkalny apartament, w stanie z…
$37,200
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy 43 m kw. mieszkalny apartament, z 1 sypi…
$43,200
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy 41 m kw. mieszkalny apartament, z 1 sypi…
$40,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy jasny, przytulny 53 m2 mieszkalny aparta…
$51,600
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Oferuje on wspólny salon, taras, r…
$52,300
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Mieszkanie 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/6
Odnowiony 33 m2 jednopokojowy apartament na sprzedaż w Bakuriani, w 9. budynku kompleksu Mgz…
$36,300
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 5/5
Zajazd Bakuriani — Jest to hotel położony w mieście Bakuriani. Obiekt dysponuje wspólnym sal…
$58,000
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Kawalerka 1 pokój w Borjomi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Borjomi, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/5
Studio typu, 33 m kw odnowiony apartament jest na sprzedaż w Bakuriani, w "Pasażerski" Kompl…
$35,000
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Oferuje on wspólny salon, taras, r…
$50,500
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Obiekt oferuje wspólny salon, tara…
$73,400
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Mieszkanie 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/6
Apartamenty są na sprzedaż w kompleksie hotelu Orbi Palace Bakuriani, znajduje się w szybko …
$33,900
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Mieszkanie 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2/3
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, pokój jednoosobowy 26 m kw. studiotypu mieszkalny ap…
$28,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/3
Se vende apartamento residencial de 2 habitaciones en estado de estructura negra en Borjomi.…
$45,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy 64 m kw. mieszkalny apartament z 1 sypia…
$60,000
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Typy nieruchomości w Borjomi Municipality.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Borjomi Municipality, Gruzja

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