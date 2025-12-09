Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Ogród

Domy Szeregowe z ogrodem w Batumi, Gruzja

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
$697,500
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
$102,500
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
$789,750
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się