  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Batumi, Gruzja

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
Apartament z widokiem na Plac EuropyPlac Europy - historyczne centrum miastaGratulacje! Rozw…
$105
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartamenty w Marriott, Batumi CenterDeluxe apartament na 13 piętrze w apartamencie Complex …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
