  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Batumi, Gruzja

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 32 m² w Batumi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 32 m²
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 12
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 25 m² w Batumi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 25 m²
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 12
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
