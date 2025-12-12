  1. Realting.com
  Egipt
  Hurghada
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Hurghada, Egipt

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
5
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
od
$50,417
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 78 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Z dumą prezentujemy Państwu nasz nowy projekt resortowy Storia Del Mare, jeden z najbardziej luksusowych projektów w centrum Hurghady. Projekt Storia Del Mare został opracowany przez Castello. Projekt posiada deptak nad brzegiem morza, pokoje z widokiem na morze i panoramicznym widokie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
90,968
Deweloper
castello
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
La Bella Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie ze 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30 m2 do 160 m2. Usytuowany w sercu hurghady, tuż przy promenadzie w Mamsha, będzie znajdować się wiele jednostek z jedną, dwiema i trzema sypialniami z widokiem na Morz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 64.0
37,605 – 71,935
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 93.0
78,105 – 86,880
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
121,632 – 121,808
Agencja
Hurghadians Property
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Deweloper
castello
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33,165
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40–62 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Platinum Resort Zintegrowany kompleks przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych zapewniający wszystko, czego potrzebujesz, aby uciec i cieszyć się odosobnieniem przez cały rok. Kilka minut od centrum miasta, z udogodnieniami, które zapewnią, że nigdy nie będziesz musiał przerywać czasu, zapro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 62.0
25,571 – 61,051
Mieszkanie 2 pokoi
55.0
51,658
Agencja
Hurghadians Property
