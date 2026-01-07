  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Al Ahia'
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Al Ahia, Egipt

Hurghada
11
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
17
Al Hadaba
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Egipt
od
$36,718
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 54 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w ORO Plaża, twoja ostateczna nadmorska ucieczka gdzie elegancja łączy się z relaksem.Spanning 8,800 mkw w samym sercu Al Ahyaa, tuż przed Mubarak 7 Villas, ten wspaniały projekt oferuje idealne połączenie komfortu, wypoczynku i możliwości inwestycyjnych.Beachfront Bliss at its BestOb…
Agencja
Homes Bay
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Homes Bay
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Egipt
od
$41,302
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 60 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ibiza to nowoczesny nadmorski projekt mieszkalny położony w Al Ahyaa, obok Casablanca i Fiesta, oferujący doskonałą równowagę luksusu, komfortu i spokoju. Zaprojektowany do życia w stylu resort, projekt łączy elegancką architekturę z bezpośrednim dostępem do plaży.Rozwój obejmuje 3000 m2 i o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
44,638
Agencja
Homes Bay
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Homes Bay
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Na mapie
Realting.com
Udać się