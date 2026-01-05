  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Al Hadaba
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Al Hadaba, Egipt

Hurghada
8
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
13
Al Ahia
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Egipt
od
$42,109
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 57 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w Atlantydzie: Gdzie nowoczesne meets życia wybrzeża luksusuOdkryj Atlantydę przez Castello Development, wyrafinowaną społeczność mieszkalną, która rozciąga się 41500 m2 w samym sercu Hadaby. Zaprojektowana dla elegancji, komfortu i wygody, Atlantis oferuje doskonałą mieszankę współcz…
Agencja
Homes Bay
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Homes Bay
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Na mapie
Realting.com
Udać się