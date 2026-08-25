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Sklepy na sprzedaż w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
9
nieruchomości inwestycyjne
3
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1 obiekt total found
Sklep 144 m² w Opcina Klinca Sela, Chorwacja
Sklep 144 m²
Opcina Klinca Sela, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 144 m²
Klinča SelaPowierzchnia biznesowa 144 m2 na parterze budynku mieszkalnego i handlowego zbudo…
$216 276
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