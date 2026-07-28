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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

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Grad Nin
6
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3 obiekty total found
Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu na drugim piętrze S201 w nowym budy…
$404,058
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu na drugim piętrze S202 w nowym budy…
$388,217
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy apartament z tarasem na dachu na drugim piętrze S203 nowego budynku w Privlaka w…
$388,217
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Parametry nieruchomości w Zadar County, Chorwacja

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