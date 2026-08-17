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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Town of Rab, Chorwacja

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domy
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8 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Wyjątkowa okazja na wyspie Rab, Chorwacja - Przedstawiamy niezwykły dom położony w miejscowo…
$764,636
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AGENCIJA Elite
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Willa w Banjol, Chorwacja
Willa
Banjol, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Luksusowy widok na morze Villa z podgrzewanym basenem na sprzedaż w Banjol, Rab Island - zal…
$1,16M
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Willa w Town of Rab, Chorwacja
Willa
Town of Rab, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowoczesny futurystyczny nowa willa z basenem na sprzedaż zaledwie 100- 150 metrów od morza …
$1,38M
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Willa w Supetarska Draga, Chorwacja
Willa
Supetarska Draga, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 410 m²
Willa plus mieszkanie w doskonałej lokalizacji na wyspie Rab w Supetarskiej Dradze!Willa zos…
$1,71M
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Willa w Town of Rab, Chorwacja
Willa
Town of Rab, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Nowoczesna willa z basenem otoczona przyrodą na wyspie Rab w Palit, 750 metrów od morza!Na r…
$2,29M
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Mieszkanie w Palit, Chorwacja
Mieszkanie
Palit, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/2
Apartment with Terrace, Rab, 1BR, 32 m² Located in a tranquil part of Rab town, on the islan…
$149,355
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Town of Rab, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Town of Rab, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
House in the old town of Rab, 135.35 m2 A charming traditional house built around 1900, loc…
$243,574
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Dom 16 pokojów w Kampor, Chorwacja
Dom 16 pokojów
Kampor, Chorwacja
Pokoje 16
Powierzchnia 485 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
$775,008
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