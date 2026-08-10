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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sisak Moslavina County, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Municipality of Lekenik, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Municipality of Lekenik, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
FOR SALE, HOUSE, SISAK, Staro Pračno, 297m2 floor space, detached, excellent transport conne…
$122,894
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Parametry nieruchomości w Sisak Moslavina County, Chorwacja

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