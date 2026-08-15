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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Viskovo, Chorwacja

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mieszkania
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Marcelji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Marcelji, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 765
$302,845
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Viskovo, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Viskovo, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 137- 121
$358,632
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Willa w Viskovo, Chorwacja
Willa
Viskovo, Chorwacja
Powierzchnia 476 m²
Zlekceważony! Stara cena 900 000 eur, nowa cena 570 000 eur!Oszałamiający dom z basenem i wi…
$648,450
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Mieszkanie 2 pokoi w Viskovo, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Viskovo, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Kod identyfikacyjny: 104- 931
$230,891
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 3 pokoi w Marcelji, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Marcelji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$177,145
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Dom 3 pokoi w Marcelji, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Marcelji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$287,860
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TekceTekce

Parametry nieruchomości w Opcina Viskovo, Chorwacja

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