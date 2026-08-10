Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Opcina Veliko Trgovisce
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Veliko Trgovisce, Chorwacja

;
1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Dubrovcan, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Dubrovcan, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
I22769 Dubrovčan
$231,177
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Opcina Veliko Trgovisce, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się