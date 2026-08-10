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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Udbina, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Udbina, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Udbina, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z potencjałem w idyllicznym otoczeniu Liki Dom o powierzchni użytkowej netto 180 m2 poło…
$54,251
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Parametry nieruchomości w Opcina Udbina, Chorwacja

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