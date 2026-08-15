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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Stupnik, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Gornji Stupnik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Gornji Stupnik, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 1
I29205 Cvjetna Ulica
$354,289
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Dom 4 pokoi w Donji Stupnik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Donji Stupnik, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 580 m²
I19559 Sv. Benedikta
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Opcina Stupnik, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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