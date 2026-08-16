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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Ravna Gora, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 15 pokojów w Stari Laz, Chorwacja
Dom 15 pokojów
Stari Laz, Chorwacja
Pokoje 15
Powierzchnia 489 m²
www.biliskov.com ID: 14137 Gorski Kotar, Stari Laz 5 luksusowych, dobrze ugruntowanych willi…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w Kupjak, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Kupjak, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with gazebo, pool, and wellness oasis, Gorski Kotar, Kupjak In the heart of Gorski Kot…
$1,33M
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Parametry nieruchomości w Opcina Ravna Gora, Chorwacja

z Taras
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Luksusowe
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