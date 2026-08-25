Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Opcina Okrug
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Okrug, Chorwacja

;
mieszkania
124
domy
16
140 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Sprzedajemy apartament S2 na pierwszym piętrze w niewielkim budynku mieszkalnym w Okrug Gorn…
$399 414
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy penthouse z tarasem na dachu S14 na trzecim piętrze w nowym projekcie w Okrug Go…
$585 856
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$581 499
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1/2
Sprzedajemy apartament S3 na pierwszym piętrze nowego budynku w Okrug Gornji, w doskonałej l…
$363 111
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy projekt Okrug Gornji, 14 apartamentów, S1 Sprzedajemy 14 apartamentów w nowym projek…
$284 288
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1/2
Luksusowy apartament na pierwszym piętrze S2, 200 m od morza Sprzedajemy luksusowy aparta…
$427 392
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Oferujemy na sprzedaż dwupokojowy apartament S4 na pierwszym piętrze nowego, nowoczesnego bu…
$245 413
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Sprzedajemy apartament S1 na parterze z prywatnym basenem w miejscowości Okrug Gornji na wys…
$528 636
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$582 655
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Oferujemy na sprzedaż apartament S4 na pierwszym piętrze, 200 metrów od morza i plaży w miej…
$313 525
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$185 700
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 204 m²
Rozmieszczenie: Okrug Gornji Zbudowany: 2023 Centrum miasta: 4.6 km Morze: 0,1 km Odległość …
$1,56M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament S2 na pierwszym piętrze, bezpośrednio przy morzu i plaży, w miejscowo…
$600 091
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$379 824
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$379 824
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament S1 z dużym ogrodem na parterze, 200 metrów od morza i plaży, w miejsc…
$371 587
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 333 m²
Luksusowy apartament na parterze S1, prywatny basen Sprzedajemy luksusowy apartament S1 n…
$534 240
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament S2 na parterze, 100 metrów od morza i plaży w miejscowości Okrug Gorn…
$350 224
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy apartament S11 na drugim piętrze w nowym projekcie w Okrug Gornji. Nowoczesne…
$295 271
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy apartament S3 na pierwszym piętrze, w drugim rzędzie od morza i plaży, w miejsco…
$647 157
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S5 na drugim piętrze, 200 metrów od morza i plaży w mi…
$348 362
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Okrug Gornji, Chorwacja
Kawalerka 1 pokój
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nowy projekt Okrug Gornji, 14 apartamentów, S2 Sprzedajemy 14 apartamentów w nowym projek…
$129 272
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Oferujemy do sprzedaży apartament S4 na pierwszym piętrze nowego budynku w miejscowości Okru…
$330 029
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 2
Oferujemy na sprzedaż trzypokojowy apartament S5 na drugim piętrze nowego, nowoczesnego budy…
$414 015
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$284 868
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w Okrug Gornji. Nowoczesne i wysokiej jako…
$224 630
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy penthouse z tarasem na dachu S13 na trzecim piętrze w nowym projekcie w Okrug Go…
$527 270
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S8 na trzecim piętrze nowego budynk…
$585 856
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$605 472
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/2
Two-room apartment in an urban villa, new construction, 73.67 m2, Okrug Gornji, Čiovo In Okr…
$236 536
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Opcina Okrug, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się