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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Opcina Lovran, Chorwacja

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9 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
Lovran, nowoczesny apartament położony na 1 piętrze w nowo wybudowanym budynku, zaledwie kil…
$753,782
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Agencja
Ardor real estate agency
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Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Prezentujemy nowoczesny apartament położony w cichej ulicy nad plażą Lovran, otoczony pełnym…
$976,815
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Agencja
Ardor real estate agency
Języki komunikacji
English, Italiano, Hrvatski
Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Prezentujemy nowoczesny apartament położony w cichej ulicy nad plażą Lovran, otoczony pełnym…
$976,815
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Agencja
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
International Property AlertInternational Property Alert
Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Penthouse z pięknym widokiem na morze znajduje się w doskonałej lokalizacji, zaledwie kilka …
$1,38M
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Agencja
Ardor real estate agency
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Mieszkanie 2 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Apartament z pięknym widokiem na morze znajduje się w doskonałej lokalizacji, zaledwie kilka…
$615,162
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Agencja
Ardor real estate agency
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Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Prezentujemy nowoczesny penthouse położony w cichej ulicy nad plażą Lovran, z niezakłóconym …
$1,09M
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Agencja
Ardor real estate agency
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Lovran, apartament z tarasem na dachu i basenem znajduje się w nowo wybudowanym budynku, zal…
$1,13M
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Agencja
Ardor real estate agency
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Mieszkanie 1 pokój w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny, w pełni umeblowany apartament w Lovran, o powierzchni 43 m ², jest na sprzedaż, znaj…
$262,182
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Agencja
Ardor real estate agency
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Mieszkanie 2 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Apartament z pięknym widokiem na morze znajduje się w doskonałej pozycji, zaledwie kilka min…
$573,377
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Agencja
Ardor real estate agency
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Parametry nieruchomości w Opcina Lovran, Chorwacja

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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