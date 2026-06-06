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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Opcina Lovran, Chorwacja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Penthouse z pięknym widokiem na morze znajduje się w doskonałej lokalizacji, zaledwie kilka …
$1,31M
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Agencja
Ardor real estate agency
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Mieszkanie 3 pokoi w Dobrec, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Dobrec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 3
Blisko centrum Lovran, trzypokojowe mieszkanie z klasycznym układem jest na sprzedaż, o łącz…
$310,282
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Agencja
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Penthouse z pięknym widokiem na morze znajduje się w doskonałej lokalizacji, zaledwie kilka …
$1,38M
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Agencja
Ardor real estate agency
Języki komunikacji
English, Italiano, Hrvatski
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Mieszkanie 2 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Apartament z pięknym widokiem na morze znajduje się w doskonałej lokalizacji, zaledwie kilka…
$615,162
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Agencja
Ardor real estate agency
Języki komunikacji
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Opcina Lovran, Chorwacja

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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