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Wille na sprzedaż w Opcina Kastelir Labinci, Chorwacja

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Rojci, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Rojci, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
www.biliskov.com ID: 13304 Kaštelir, miejska willa z basenem, sauną i siłownią Piękna nowocz…
$1,44M
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Willa 5 pokojów w Rojci, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Rojci, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 403 m²
www.biliskov.com ID: 13305 Kaštelir, miejska willa z basenem, sauną i siłownią Piękna nowocz…
$1,44M
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Parametry nieruchomości w Opcina Kastelir Labinci, Chorwacja

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