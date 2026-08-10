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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Kastelir Labinci, Chorwacja

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domy
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7 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Kastelir, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Kastelir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Cechy willi: Cztery sypialnie z łazienką i widokiem na morze Dwie łazienki z otwartymi balko…
$2,29M
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Dom 5 pokojów w Rogovici, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Rogovici, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Modern perfectionism in Istria, Rogovići (Poreč) On the outskirts of the village, with lots …
$1,32M
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Willa 5 pokojów w Rojci, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Rojci, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
www.biliskov.com ID: 13304 Kaštelir, miejska willa z basenem, sauną i siłownią Piękna nowocz…
$1,44M
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Kastelir, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Kastelir, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$607,827
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Dom 4 pokoi w Kastelir, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Kastelir, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$719,650
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Dom 5 pokojów w Kastelir, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Kastelir, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 2
This imposing villa with a beautiful sea view will be located in the suburbs of Poreč on a t…
$1,38M
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Willa 5 pokojów w Rojci, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Rojci, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 403 m²
www.biliskov.com ID: 13305 Kaštelir, miejska willa z basenem, sauną i siłownią Piękna nowocz…
$1,44M
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Parametry nieruchomości w Opcina Kastelir Labinci, Chorwacja

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