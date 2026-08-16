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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Dicmo, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Prisoje, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Prisoje, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 296 m²
Dicmo, dom jednorodzinny o powierzchni 296m2 na działce 559m2. Funkcjonalnie, dom jest podzi…
$328,739
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Parametry nieruchomości w Opcina Dicmo, Chorwacja

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