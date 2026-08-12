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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Bale, Chorwacja

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domy
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2 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Bale, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Bale, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Bale – An authentic house for sale in the center of the town of Bale, with a living …
$198,181
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Rezydencja 8 pokojów w Bale, Chorwacja
Rezydencja 8 pokojów
Bale, Chorwacja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
BALE w pobliżu ROVINJHistoryczny kamienny dom ruiny z XVI wieku w centrum średniowiecznego s…
$151,781
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Parametry nieruchomości w Opcina Bale, Chorwacja

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