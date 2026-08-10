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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Novi Vinodolski, Chorwacja

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domy
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5 obiektów total found
Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Nowoczesne Sea- View Villa z basenem - Novi Vinodolski!Położony w spokojnej i pożądanej częś…
$1,37M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Novi Vinodolski - Dom z basenem, 100m od morza!Ten oszałamiający 200 m ² dom z basenem znajd…
$771,964
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Willa w Novi Vinodolski zaledwie 50 metrów od morza z basenem i garażem!Rzadka lokalizacja i…
$1,09M
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TekceTekce
Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Nowa, nowoczesna willa na pierwszej linii do morza w Smokvica, obszar Novi Vinodolski!Obszar…
$2,28M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 392 m²
Luksusowa willa z basenem i widokiem na morze w Novi Vinodolski - zaledwie 300 Metrów od mor…
$1,78M
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