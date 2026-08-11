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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Zabok, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Grad Zabok, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Zabok, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zabok, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zabok, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/4
I27977 Matije Gupca
$231,395
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