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Hotele na sprzedaż w Grad Trogir, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
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11 obiektów total found
Hotel 299 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 299 m²
Apart- dom z 5 apartamentami zaledwie 30 metrów od plaży Slatina na półwyspie Ciovo (drugi r…
$749,954
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Hotel 505 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 505 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 20
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 505 m²
Unikalny apartament z 10 apartamentami do wynajęcia znajduje się zaledwie 50m od żwirowej pl…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 370 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 370 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 370 m²
Położony zaledwie 110 metrów od krystalicznie czystych wód Adriatyku, na czarującej wyspie Č…
$1,49M
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TekceTekce
Hotel 1 250 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 1 250 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 18
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 1 250 m²
Cudownie. 3 * * * * hotel w Trogir obszar 80 metrów od morza i plaży z własną przydzieloną p…
$3,43M
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Hotel 330 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 330 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
Wspaniały apartament na słonecznej południowej stronie półwyspu Čiovo w cichej zatoce Mavarš…
$1,15M
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Hotel 440 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 440 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Piękny apartament lux z basenem, 1. linia do morza i przystani w małej wiosce rybackiej Mari…
$2,29M
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Hotel 400 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 400 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Cena spadła! Poprzednia cena to 650 000 eur!Gorąca wyprzedaż!Pensjonat o wyjątkowym potencja…
$680,472
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Hotel 460 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 460 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 460 m²
Cena spadła z 750 000 eur do 700 000 eur!Apart- hotel dla 6 apartamentów z basenem na półwys…
$1,21M
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Hotel 212 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 212 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 212 m²
Ten wyjątkowy apartament nad morzem na sprzedaż na pięknej wyspie Drvenik Mali zajmuje napra…
$1,92M
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Hotel w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 45
Liczba łazienek 45
Special offer!A brand-new luxury hotel in the Trogir area on the FIRST LINE of the sea!Has i…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 900 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 900 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 900 m²
www.biliskov.com ID: 13918 Trogir Na sprzeda? na nabrzeżu, w historycznym centrum miasta Tro…
$4,15M
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