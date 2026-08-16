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Domy na sprzedaż w Grad Sveti Ivan Zelina, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Zitomir, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Zitomir, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
I28912 Bistrička
$155,002
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Dom 3 pokoi w Zrinscina, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Zrinscina, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 46 394 m²
www.biliskov.com ID: 14536 Lokalizacja: Sveti Ivan Zelina, RadoišćeDescription: Obiekt o łąc…
$449,853
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Parametry nieruchomości w Grad Sveti Ivan Zelina, Chorwacja

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