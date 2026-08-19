Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Supetar
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Grad Supetar, Chorwacja

;
nieruchomości komercyjne
3
Hotel Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Hotel 469 m² w Grad Supetar, Chorwacja
Hotel 469 m²
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 469 m²
Wielki obiekt turystyczny na wyspie Brac, w popularnym Supetar podłączony do kontynentu prze…
$771,964
Zostaw prośbę
Hotel 450 m² w Grad Supetar, Chorwacja
Hotel 450 m²
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 450 m²
Cena spadła! Stara cena to 1 650 000 eur, nowa cena to 1 500 000 eur!Położony w samym centru…
$1,74M
Zostaw prośbę
Hotel 734 m² w Grad Supetar, Chorwacja
Hotel 734 m²
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 14
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 734 m²
Wyspa Brač, Supetar, hotel o łącznej powierzchni 624m2, mieszkanie 110m2 i podwórze 528m2. P…
$1,85M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się