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Domy na sprzedaż w Grad Pazin, Chorwacja

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4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Beram, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Beram, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Kod identyfikacyjny: 134- 120
$855,709
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 4 pokoi w Grad Pazin, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Pazin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 1
Kod identyfikacyjny: 134- 160
$786,266
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
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Dom 3 pokoi w Lindar, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Lindar, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 2
I27630 Lindar
$719,650
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Dom 3 pokoi w Lindar, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Lindar, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Między istryjskimi miastami: Gračišće, Lindar i Žminj budowana jest piękna śródziemnomorska …
$899,707
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