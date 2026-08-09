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Hotele na sprzedaż w Grad Makarska, Chorwacja

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Makarska
12
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22 obiekty total found
Hotel 420 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 420 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Piękny pensjonat w samym centrum miasta. Willa ma powierzchnię 420m2 i znajduje się na dział…
$1,46M
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Hotel 140 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 140 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomość w pierwszym rzędzie do morza w miejscowości Zivogosce, Riwiera Makarska!Ten kom…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 336 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 336 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 336 m²
Położony w samym sercu Makarskiej, w wyjątkowo późnym i rzadko dostępnym miejscu, ten nowocz…
$1,49M
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TekceTekce
Hotel 292 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 292 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 292 m²
Niedawno zbudowany nowoczesny budynek z 5 apartamentami w sumie znajduje się w jednym z cich…
$923,020
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Hotel 6 800 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 6 800 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 90
Liczba łazienek 90
Powierzchnia 6 800 m²
Ten premier nadmorski rozwój gościnności na bośniackim Adriatyku stanowi wyjątkową okazję in…
$20,59M
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Hotel 507 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 507 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 507 m²
Wyjątkowy obiekt turystyczny położony nad morzem na Riwierze Makarskiej, w pierwszym rzędzie…
$1,83M
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Hotel 720 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 720 m²
Nowoczesny niedawno wybudowany dom z czterema apartamentami, basenem i siłownią znajduje się…
$957,633
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Hotel 800 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 800 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Wspaniały hotel przy nabrzeżu na Riwierze Makarskiej w obrębie drzew sosnowych obok plaży!W …
$3,23M
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Hotel 835 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 835 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 835 m²
Wspaniały apartament z 16 apartamentami w atrakcyjnej pozycji, w pierwszym rzędzie nad morze…
$2,31M
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Hotel 411 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 411 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 411 m²
Apart- dom z widokiem na morze i basen w superpopularnej Makarskiej!Znajduje się 500 metrów …
$1,32M
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Hotel 286 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 286 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 286 m²
Apartament dom 4 apartamenty w doskonałej lokalizacji tylko 40 metrów od morza w Igrane na p…
$857,738
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Hotel 360 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 360 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Ten rzadki obiekt turystyczny 8 apartamentów turystycznych znajduje się w samym centrum Podg…
$1,43M
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Hotel 377 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 377 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 377 m²
Oszałamiający apartament w malowniczym Tučepi, położony na czarującej Riwierze Makarskiej. I…
$1,03M
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Hotel 265 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 265 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Wielki apartament w Tucepi, zaledwie 60 metrów od morza nad drogą.Dom o łącznej powierzchni …
$594,698
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Hotel w Makarska, Chorwacja
Hotel
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 10
Wyjątkowa okazja! Bardzo popularny format!Nowy kemping - bungalow- osada 10 bungalowów - jes…
$2,06M
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Hotel 400 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 400 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Samodzielny apartament w popularnym Baska Voda na Riwiera Makarska z cudownym widokiem na mo…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 500 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 500 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 500 m²
Wielki obiekt turystyczny z 12 jednostek accomodation korzystnej lokalizacji zaledwie 200 me…
$2,88M
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Hotel 720 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 720 m²
Luksusowy obiekt turystyczny z 4 apartamentami w Podgorze w pobliżu fanous Makarska zaledwie…
$2,77M
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Hotel 352 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 352 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 352 m²
Nowszy dom w pobliżu morza w Tučepi, zaledwie 130 metrów od morza, o łącznej powierzchni bru…
$892,047
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Hotel 360 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 360 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Oszałamiający trzypiętrowy dom z basenem w tradycyjnym stylu Dalmacji oferuje basen, piwnicę…
$685,047
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Hotel 1 141 m² w Opcina Podgora, Chorwacja
Hotel 1 141 m²
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 141 m²
Apart- hotel 8 apartamentów w Tucepi tylko 70 metrów od morza z krytym basenem!Powierzchnia …
$4,92M
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Hotel 533 m² w Makarska, Chorwacja
Hotel 533 m²
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 533 m²
Pierwsza linia - zawsze wygrywa!Szczególnie pierwsza linia do plaży Živogošće!Szczególnie je…
$2,08M
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Typy nieruchomości w Grad Makarska.

nieruchomości komercyjne
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