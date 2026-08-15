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Domy na sprzedaż w Grad Komiza, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Grad Komiza, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Komiza, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 1
I26960 Vinka Foretića
Cena na zgłoszenie
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Dom 10 pokojów w Grad Komiza, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Grad Komiza, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 950 m²
Vis, Komiža W pięknej zatoce na gruntach rolnych o łącznej powierzchni 55 000 m2 znajdują si…
Cena na zgłoszenie
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