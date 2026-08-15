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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Komiza, Chorwacja

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4 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Grad Komiza, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Komiza, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 1
I26960 Vinka Foretića
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Komiza, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Komiza, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/3
KOMIŽA, Vela Banda, funkcjonalne mieszkanie z 2 sypialniami, 1 piętro, część podwórka, rzadk…
$282,324
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Komiza, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Komiza, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/7
Centrum Komiża, przestronny apartament z widokiem na morze 3 BDR z tarasem, możliwość! Na dr…
$321,075
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Dom 10 pokojów w Grad Komiza, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Grad Komiza, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 950 m²
Vis, Komiža W pięknej zatoce na gruntach rolnych o łącznej powierzchni 55 000 m2 znajdują si…
Cena na zgłoszenie
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