Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Delnice
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Delnice, Chorwacja

;
domy
3
3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Delnice, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Delnice, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Kod identyfikacyjny: 140- 23
$1,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Dom 2 pokoi w Delnice, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Delnice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 132 m²
Kod identyfikacyjny: 113- 1584
$313,091
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Dom 4 pokoi w Donje Tihovo, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Donje Tihovo, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 3
Exclusive mountain villa with pool and unobstructed view (Delnice) In a hilly landscape and …
$1,33M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Grad Delnice, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się