Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Cres
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Grad Cres, Chorwacja

1 obiekt total found
DEVELOPMENT PROJECT w Grad Cres, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Cres, Chorwacja
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Land for the development of a 4- 5 star hotel and 15 villas.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się