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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Buje, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Kastel, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Kastel, Chorwacja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
W cichej okolicy, zaledwie 4 kilometry od przejścia granicznego Sečovlje, na sprzedaż znajdu…
$900,472
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Dom w Buje, Chorwacja
Dom
Buje, Chorwacja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Kod identyfikacyjny: 114- 1466
$2,02M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Grad Buje, Chorwacja

z Ogród
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Tanie
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