Wille na sprzedaż w Grad Biograd na Moru, Chorwacja

2 obiekty total found
Willa w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Willa
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Wspaniała willa z basenem w Biograd- na- moru zaledwie 400 metrów od plaży.Willa została wyb…
$1,16M
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Willa w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Willa
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Jedna i jedyna nieruchomość na pierwszej linii do morza z gaju oliwnego na całkowicie odizol…
Cena na żądanie
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
