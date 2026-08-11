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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Drnis, Chorwacja

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3 obiekty total found
Dom w Drnis, Chorwacja
Dom
Drnis, Chorwacja
Grunty: 60 000 m2 Dom: 50 m2 Morze: 3 km Nieuszkodzone widoki we wszystkich kierunkach Sk…
$699,957
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Dom 6 pokojów w Drnis, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Drnis, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 252 m²
Druš - centrum, budynek mieszkalny i biznesowy na 3 piętrach o powierzchni 98m2, łącznie 252…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Drnis, Chorwacja
Mieszkanie
Drnis, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
Apartment in the center of Drniš, 54.80 m² In the very center of Drniš, this 54.80 m² apartm…
$94,108
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