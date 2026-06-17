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Domy z ogrodem na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

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Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
Khan Boeng Keng Kang
26
Khan Chbar Ampov
22
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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulna prywatna willa w centrum stolicy Królestwa Kambodży Phnom Penh.Elitarna dzielnica …
$220,000
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Typy nieruchomości w Phnom Penh.

wille

Parametry nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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