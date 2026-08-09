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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

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Khan Boeng Keng Kang
77
Khan Chamkar Mon
46
Khan Sen Sok
60
Khan Daun Penh
48
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418 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 9/38
Przestronny apartament z 2 sypialniami o powierzchni 75 m2 na 9 piętrze z panoramicznym wido…
$84,467
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Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
1- Sypialnia Condo na sprzedaż na Time Square 7 - Toul KorkOdkryj nowoczesne miasto mieszkaj…
$72,000
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
2- Sypialnia Condo na sprzedaż w UC88 Wyndham Garden BKK1Doświadcz wzniosłego miasta mieszka…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Dom 7 pokojów w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Doskonały Shophouse na sprzedaż na ulicy 271 Jest to fantastyczna okazja, aby posiadać przes…
$500,000
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Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 60
Ta ekscytująca okazja oferuje zupełnie nowe mieszkanie z dwoma sypialniami w wysoce oczekiwa…
$140,000
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Willa 5 pokojów w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Zainwestuj w tę w pełni umeblowaną willę i ciesz się 6% rocznym zyskiem. Idealny do natychmi…
$365,000
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Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Posiadamy przestronną 5-pokojową, 6-łazienkową willę w samym sercu szybko rozwijającej się p…
$220,000
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Condo 1 pokój w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj idealne 1-łóżko, 1-wanna apartament na sprzedaż w tętniącym życiem Chamkar Mon, Tonle…
$88,000
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Mieszkanie w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Mieszkanie
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Powierzchnia 45 m²
Piętro 20/39
Uwaga, presale nowego kompleksu ‼️Zostaw wniosek natychmiast, jednostki są wyprzedane ‼️Waru…
$54,292
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Dom 4 pokoi w Sangkat Russey Keo, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Russey Keo, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Sangkat Kilomet 6, ten nowoczesny połączony dom o…
$249,000
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Dom 3 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
Położony w spokojnej i bezpiecznej La Palm Residences, te 3 połączone domy każdy wyposażone …
$88,000
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Willa 9 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 9 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 451 m²
Piętro 3
Ta trzypiętrowa willa znajduje się na terenie o wymiarach 15.3m x 29.5m (451.35m ²) o wielko…
$400,000
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Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
1 Sypialnia - 75 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Cena na zgłoszenie
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Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Kwadrat czasu 8 - Zaprojektowany dla każdego stylu życiaNiezależnie od tego, czy wychowujesz…
$83,250
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Mieszkanie 1 pokój w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 39
$61,000
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Dom 2 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 2 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Ten nowy dom w Borey Flora 6A nigdy nie żyła, oferując nowy i dobrze utrzymany stan dla jego…
$77,000
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Dom 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Położony w doskonałej, strefy wysokiego ruchu, nieruchomość ta jest idealna do prowadzenia d…
$760,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 11/36
Turnkey 1 + 1 mieszkanie na 11 piętrze o powierzchni 55 m kw., w nowoczesnym domu mieszkalny…
$73,373
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Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Piętro 5
Odkryj wyjątkowy apartament w stylu 3-pokojowym w prestiżowej dzielnicy Tonle Bassac, doskon…
$496,458
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Mieszkanie 2 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Kup mieszkanie w CAMBODIA w nowoczesnym, biznesowym kompleksie mieszkalnym położonym w centr…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
1 Sypialnia - 55 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Cena na zgłoszenie
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Willa w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 648 m²
Ta najlepsza dzia ³ ka jest strategicznie zlokalizowana w samym sercu BKK1, najbardziej pres…
$5,51M
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Dom 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Ten wysoki potencjał 2-piętrowy sklep, cena 580 000 dolarów, jest strategicznie położony w h…
$550,000
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Dom 4 pokoi w Sangkat Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 92 m²
📣📣_ 📍_ 💲_ ▶️: XXL:: 4,2m x 14m ▶️4,2m x 22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$188,000
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Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 51
Położony na 51. piętrze popularnej Urban Village Fazy 2, ten oszałamiający 3-sypialny, 3-łaz…
$250,000
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Megakim World Corp. wprowadza Time Square 8, najnowszy dodatek do ich portfela high-end rezy…
$162,100
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Dom 2 pokoi w Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodża
Dom 2 pokoi
Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Posiadamy komfortowy i niedrogi dom w spokojnej społeczności Borey Cheary. Cena tylko $65.00…
$65,000
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Bliźniak w Khan Daun Penh, Kambodża
Bliźniak
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 60 m²
CZAS WYKAZU 7 SZTUKALOBBY & DUPLEX✅Doskonała konstrukcja✅Stylowe wnętrze✅Segment Premium✅VIP…
$40,387
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Mieszkanie w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie
Khan Daun Penh, Kambodża
🔥 Elitarne nieruchomości w cenie segmentu gospodarki!🔥 20% zniżki przed końcem czerwca!Ofert…
$79,000
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Mieszkanie w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie
Phnom Penh, Kambodża
🚀 R & F Miasto, Phnom Penh - gotowe apartamenty z infrastrukturą w strategicznej lokalizacji…
$50,000
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Typy nieruchomości w Phnom Penh.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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