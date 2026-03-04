Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Khan Chroy Changvar, Kambodża

Willa 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Park Land 6A) 💲pomoc: 5x, 000 $() ▶️9m x 12m ▶️:: 14m x 24m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$520,000
Dom 2 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 2 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Ten nowy dom w Borey Flora 6A nigdy nie żyła, oferując nowy i dobrze utrzymany stan dla jego…
$77,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 334 m²
Piętro 2
Ten przestronny dwupiętrowy dom znajduje się w szybko rosnącym Sangkat Chroy Changvar, dogod…
$1,50M
Dom 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3
Twój wymarzony dom czeka w sercu Chraoy Chongvar, Preek Ta Sek, Phnom Penh! Ta oszałamiająca…
$300,000
Dom 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3
Odkryj tę uroczą willę bliźniaczą w dzielnicy Preek Ta Sek Chraoy Chongvar, doskonale nadają…
$230,000
Dom 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Własny przestronny 4-sypialnia, 5-łazienka bliźniacza willa w pożądanej Chraoy Chongvar sąsi…
$235,000
Dom 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 120 m²
Obejmij urok tego 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom link znajduje się w sercu Chraoy Chongvar, P…
$220,000
Willa 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 198 m²
📣📣 _ 📍_ 💲_ ▶️: XXL:: 6m x 12m ▶️:: 9.5m x 21m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$158,000
Dom 8 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 8 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5
Możliwość nieruchomości jest teraz dostępna wzdłuż National 6 w Sangkat Preak Leap. Ten prze…
$860,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Liep, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Liep, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Gotowy na najlepsze życie w Phnom Penh? Ten niesamowity 4-pokojowy dom link w tętniącej życi…
$130,000
Dom 3 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2
Uroczy dom link w samym sercu Chraoy Jongva, Phnom Penh, oferując fantastyczną okazję do kom…
$115,000
Dom 3 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2
Odkryj ten niedrogi 3-sypialnia, 3-łazienkowy dom link w Chraoy Chongvar, Preek Ta Sek, Phno…
$160,000
Willa 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Powstanie w spokojnym stylu życia willi w sercu Chraoy Chongvar, Preek Ta Sek, Phnom Penh. T…
$195,000
Dom 3 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2
Odkryj nowoczesne życie w tej uroczej 3-sypialni, 3-łazienkowy dom link położony w pożądanej…
$135,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
Piętro 2
Odkryj wyjątkową inwestycję i możliwość stylu życia wzdłuż malowniczej drogi rzeki Mekong w …
$1,40M
Willa 9 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 9 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 451 m²
Piętro 3
Ta trzypiętrowa willa znajduje się na terenie o wymiarach 15.3m x 29.5m (451.35m ²) o wielko…
$400,000
Dom 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Piętro 3
Odkryj wyjątkową willę bliźniaczą w południowej części Phnom Penh po Chraoy Chongvar. Ta imp…
$520,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 571 m²
Piętro 3
Ta przestronna trzypiętrowa willa jest teraz dostępna na sprzedaż w spokojnej i szybko rozwi…
$1,04M
