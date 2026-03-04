Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Khan Chbar Ampov, Kambodża

Willa 5 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 5 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 784 m²
Piętro 3
Położony w utrwalonym i dobrze zarządzanym Borey Peng Huoth, ta uderzająca willa Queen oferu…
$2,20M
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro 2
‼️‼️ Sprzedaż specjalna Cena wymuszona $250.000 ‼️‼️ Na sprzedaż: Modern Twin Villa at Veal …
$250,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Jest to dobra okazja do posiadania pięknego połączonego domu, który oferuje luksusowe doświa…
$210,000
Dom 5 pokojów w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5
Ta imponująca 5-sypialna, 6-łazienkowa willa połączona znajduje się w prestiżowym Borey The …
$310,000
Dom 3 pokoi w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Dom 3 pokoi
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2
Nie chcesz przegapić tego domu z trzema sypialniami w sercu Chbar Ampov! Ten przestronny Hav…
$147,000
Willa 7 pokojów w Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 404 m²
Piętro 2
Ta luksusowa, prywatna willa, położona w spokojnej dzielnicy Prek Eng, oferuje doskonałą mie…
$2,80M
Dom 4 pokoi w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3
Nie przegap tej niesamowitej okazji do posiadania pięknego domu w jednej z najbardziej prest…
$165,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 201 m²
Piętro 3
Szukasz unikalnego domu z mieszanką nowoczesnego życia i naturalnego otoczenia? Ten pięknie …
$265,000
Dom 4 pokoi w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3
Ten dobrze zaprojektowany trzypiętrowy dom znajduje się w Borey Peng Huoth Star Platinum Eco…
$135,000
Willa 5 pokojów w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3
Ta elegancka willa znajduje się wewnątrz Borey Hi- Tech Luxury, dobrze zaplanowanej i bezpie…
$400,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3
Jest to dobra okazja do posiadania pięknego domu, który oferuje luksusowe doświadczenie życi…
$245,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Jest to dobra okazja do posiadania pięknego połączonego domu, który oferuje luksusowe doświa…
$210,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Prek Pra, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Prek Pra, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 2
Ta piękna willa w stylu kolonialnym znajduje się w Khan Chbar Ampov, zaledwie 4 km od Mostu …
$350,000
Willa w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Willa
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Powierzchnia 835 m²
Piętro 2
"The Flow" to luksusowa dwupiętrowa nowoczesna willa zaprojektowana dla komfortu i elegancji…
$1,50M
Dom 4 pokoi w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2
Ten w pełni umeblowany obiekt znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej, oferując spoko…
$230,000
Dom 3 pokoi w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Dom 3 pokoi
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
Ten dobrze zaprojektowany dom link znajduje się w Borey Peng Huoth Star Platinum Mercurean I…
$115,000
Willa w Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 404 m²
Luksusowy 7-Sypialnia Willa z podniesionym basenem - Chbar Ampov, Phnom PenhMarzyłeś kiedyś …
$2,90M
Willa w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Willa
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 645 m²
Wejdź w tło nowoczesnego luksusu w tej ekspansywnej willi z inteligentną integracją domu, sy…
$1,50M
Willa w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Willa
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesna willa na sprzedaż w Kbal Kaoh, Chbar Ampov - Phnom PenhTa ekspansywna willa jest …
$850,000
Willa w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 m²
Elegant 5-Sypialnia Willa na sprzedaż w Borey Peng Huoth - Chbar Ampov, Phnom PenhEkscytując…
$4,50M
Willa w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Willa
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 m²
Norea Cove Residences - Luksusowa willa dla wielopokoleniowego życiaTa luksusowa willa zosta…
$6,30M
