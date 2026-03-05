Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Khan Dangkao, Kambodża

wille
10
32 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 97 m²
To jest to samo co to. [...] 7, 7m x 12, 6m
$360,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 184 m²
Piętro 3
Prime Twin Villa na sprzedaż w Borey Chip Mong 60m - Luxury Living Awaits! Odkryj swój wymar…
$500,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3
Odkryj swój wymarzony dom w pożądanym Borey Chankiri, Khan Dangkor. Ten wspaniały dom na spr…
$155,000
Zostaw prośbę
OneOne
Dom 4 pokoi w Sangkat Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 96 m²
Piętro 3
Ten trzypiętrowy dom link znajduje się w Borey Chip Mong 50m, nowoczesnej i dobrze zaplanowa…
$255,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 184 m²
Piętro 3
Przestronne Twin Villa w Prime Borey Chip Mong 60m - Rodzina gotowa! Witamy w nowym domu w b…
$530,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 173 m²
Piętro 3
Ta premia 4-sypialnia, 5-łazienka willa oferuje wyrafinowane doświadczenie życia w prestiżow…
$300,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2
🏡 Stylowa Villa LA w Prime Chip Mong 60m Lokalizacja! 🏡 Doskonała okazja do posiadania nowoc…
$200,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
Położony w spokojnej i bezpiecznej La Palm Residences, te 3 połączone domy każdy wyposażone …
$88,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 84 m²
Piętro 3
Ten trzypiętrowy dom link znajduje się w Borey Chip Mong 50m, nowoczesnej i dobrze zorganizo…
$168,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 84 m²
Piętro 3
Ten dom link narożny oferuje wyrafinowane doświadczenie życiowe w Borey Chip Mong 50m, jeden…
$260,000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Poznaj ten wyjątkowy $275,000 willi znajduje się w sercu Khan Dangkor, najbardziej obiecując…
$275,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 92 m²
📣📣_ 📍_ 💲_ ▶️: XXL:: 4,2m x 14m ▶️4,2m x 22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$188,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 299 m²
Piętro 3
Położony w spokojnej i bezpiecznej zabudowie mieszkalnej w południowej części Phnom Penh, ta…
$350,000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Zainwestuj w tę w pełni umeblowaną willę i ciesz się 6% rocznym zyskiem. Idealny do natychmi…
$365,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2
Doświadcz szczyt suburban luksusu z tym wykwintnym 3-piętrowym domu link znajduje się w pres…
$150,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Ta premia 5-pokojowa willa na sprzedaż w Borey ML, Khan Dangkor, oferuje wyjątkową okazję in…
$220,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 316 m²
Piętro 3
Ten dom jest połączony z dodatkową powierzchnią boczną o wymiarach 15m x 8m, co stanowi rzad…
$180,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Położony w kwitnącym na południe od Phnom Penh, ta 5-pokojowa willa w Borey ML jest wyborem …
$220,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
Oferowany poniżej wartości rynkowej na zaledwie $80,000, ten połączony dom w La Palm Residen…
$80,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3
Ten nowoczesny trzypiętrowy dom oferuje styl, komfort i wygodę w jednym opakowaniu. Z standa…
$155,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3
Odkryj doskonałą mieszankę komfortu, wygody i nowoczesnego życia w tym pięknym domu na sprze…
$360,000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Posiadamy przestronną 5-pokojową, 6-łazienkową willę w samym sercu szybko rozwijającej się p…
$220,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3
Położony wewnątrz dobrze zaplanowanej społeczności mieszkalnej Borey Chankiri, ten narożnik …
$230,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 218 m²
Piętro 3
💎 Premium Corner Twin Villa na sprzedaż w Borey Chip Mong 60m - Masywna przestrzeń i prywatn…
$550,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 118 m²
Piętro 3
Niedrogie LA Villa w Prime Borey Chip Mong 60m Lokalizacja! Zdobądź tę wyjątkową okazję do p…
$218,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3
Nowoczesna willa bliźniacza jest teraz dostępna na sprzedaż w Borey Chankiri, oferując wygod…
$380,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3
Prime Twin Villa na sprzedaż w Borey Chip Mong 60m - Luxury Living Awaits! Odkryj swój wymar…
$470,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3
Atrakcyjny dom na sprzedaż w bezpieczne i dobrze zaplanowane Borey Pipum Thmey Kour Srov 2 j…
$115,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
Ten pięknie zaprojektowany połączony dom w La Palm Residences oferuje nowoczesny komfort i f…
$97,000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 322 m²
Piętro 3
Ten narożnik Queen Villa oferuje wysokie doświadczenie życiowe w Borey Chip Mong, 50m społec…
$550,000
Zostaw prośbę
