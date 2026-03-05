Domy na sprzedaż w Khan Sen Sok, Kambodża

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom 4 pokoi w Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 102 m²
Piętro 3
Ten nowoczesny i przestronny Dom Link jest w doskonałej okolicy, oferując wygodę i komfort d…
$155,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 957 m²
Piętro 2
Zdobądź możliwość posiadania tej willi mieszkalnej na przestronnym 957 m kw powierzchni naro…
$898,000
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Khan Sen Sok, Kambodża
Willa 7 pokojów
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 442 m²
Piętro 4
Ta prestiżowa 4-piętrowa luksusowa willa, położona w dzielnicy wysokiego wzrostu Khan Sen So…
$1,50M
Zostaw prośbę
OneOne
Dom 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Położony w bardzo pożądanej społeczności Borey Arata w Sen Sok, ten nowoczesny dom link ofer…
$145,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 64 m²
📣📣 E0, E1 📍/ 💲Zarys: 105,000 dolarów ▶️Wymiary: 4m x 16m ▶️Wymiary: 4m x 22m ▶️5 ▶️/ ☎️/ 015…
$105,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 84 m²
📣📣 _ 📍_ 💲pomoc: 180 000 $()) ▶️: XXL:: 4,2m x 16m ▶️:: 4,2m x 20m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$180,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 959 m²
Na żywo w tej wspaniałej willi Saensokh! Na sprzedaż za 950.000 dolarów, ten luksusowy dom P…
$950,000
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Ten wyjątkowy corner- lot nieruchomości w prestiżowym Borey La Sen Sok oferuje rzadkie nabyc…
$420,000
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Piętro 3
📣📣 _ 📍_ 💲pomoc: 490000 $()) ▶️): 12m x 14m (współpraca) ▶️:: 20m x 20m (400m2) ▶️_ ▶️) (alia…
$490,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2
$108,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
📣📣_ 📍_ 💲) ▶️7m x 15m ▶️:: 15m x 20m ▶️_ ☎️_
$280,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Zapraszamy do domu w tym zachwycającym 4-sypialnia, 2-łazienka dom w popularnym Saensokh, Ph…
$270,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2
📣📣 E0, E1 📍W tym samym czasie: 💲Zakup: 125,000 dolarów (Zakup) ▶️Wymiary: 4m x 16m ▶️Wymiary…
$125,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 957 m²
Piętro 2
Odkryj swoje marzenie 4-łóżko, 6-wanna willa w tętniącym życiem Saensokh, Phnom Penh Thmei! …
$950,000
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Khmuonh, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Khmuonh, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Witamy w waszym bogatym schronieniu! Ten wyśmienity 6-sypialnia, 8-łazienka willa w południe…
$2,55M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Khmuonh, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Khmuonh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
📣📣 _ 📍) o nazwie:: Xavier) Xavier) (Chip Mong Grand) 💲tak zwane zbieranie: 420.000 $()) ▶️: …
$420,000
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Khmuonh, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Khmuonh, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Piętro 2
Witamy w tej wspaniałej 6-sypialni, 8-łazienkowej willi w pożądanym Chip Mong Grand Phnom Pe…
$2,55M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 2
Cena 250,000 dolarów, odkryj ten elegancki 4-sypialnia, 5-łazienka dom w pożądanym Saensokh,…
$250,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
📣📣E0 📍, nazywany:: Xavier, Xavier, 💲Asystancja następna? ▶️4m x 16m ▶️:: 5m x 21m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$83,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 433 m²
Odkryj niezwykłe doświadczenie życiowe w tej nowej, znakomicie zaprojektowanej nowoczesnej w…
$450,000
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Khmuonh, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Khmuonh, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Piętro 2
Doświadcz obfitego życia w Saensokh, Phnom Penh! Ten wspaniały 6-sypialnia, 8-łazienka willa…
$2,55M
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 1 pokój
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 7
Ten markowy nowy, w pełni umeblowany apartament w Urban Loft Sen Sok znajduje się na 7. pięt…
$75,000
Zostaw prośbę
Willa w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Willa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Piętro 2
Ogarnij eleganckie mieszkanie w tej uroczej willi Saensokh, teraz na sprzedaż w Phnom Penh T…
$1,06M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 84 m²
Piętro 3
Ten trzypiętrowy dom oferuje idealne połączenie komfortu i jakości życia w pobliżu obszaru m…
$85,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 90 m²
📣📣E0E1 📍 💲 ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ☎️.: GrupaHatak.pl:
$158,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
📣📣_ 📍_ 💲_ ▶️4m x 16m ▶️4m x 22m ▶️1 m ▶️_ ☎️_
$115,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 74 m²
Piętro 4
Odkryj dużą szansę inwestycyjną w samym sercu Khan Sen Sok, Phnom Penh, z tym strategicznie …
$250,000
Zostaw prośbę
Willa w Sangkat Khmuonh, Kambodża
Willa
Sangkat Khmuonh, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 277 m²
Wyobraź sobie życie w domu, który odzwierciedla prawdziwe wyrafinowanie i wyrafinowany styl.…
$750,000
Zostaw prośbę
