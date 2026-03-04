Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Khan Toul Kork, Kambodża

9 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
Nowoczesny Dom Link na sprzedaż - Prime Town Lokalizacja, Idealny do komfortowego życia lub …
$260,000
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Dom 9 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 188 m²
Piętro 3
Położony na rogu ulicy 313 i 606 ulicy w Sangkat Boeung Kak 2, Toul Kork, ta nieruchomość of…
$550,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1
Doskonała możliwość inwestycji w pobliżu pracowitej szkoły, idealne na mini mart, stoisko z …
$140,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Ten uroczy dom, położony w spokojnej i mieszkalnej gminie Boeung Salang, zapewnia idealną ró…
$130,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
Dobrze utrzymany dwupiętrowy dom jest teraz dostępny na sprzedaż w Tuek L 'ak 2, centralnie …
$800,000
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2
$1,35M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Cichy dom mieszkalny na sprzedaż W pobliżu Boeung Salang - Ciche, wygodne i wygodne życie Od…
$150,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 84 m²
Piętro 25
Położony w centrum Boeung Salang, ten dom link oferuje łatwy dostęp do rynków, szkół, szpita…
$180,000
Zostaw prośbę
Willa w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
De Castle Noblesse - Nowoczesna Elegancja w Phnom PenhDe Castle Noblesse przedstawia rzadką …
$285,000
Zostaw prośbę
