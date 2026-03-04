Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Mean Chey
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Khan Mean Chey, Kambodża

16 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Doskonała możliwość inwestycji: Sklepy na ulicy 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomo…
$850,000
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Zainwestuj w Prime Shophouse na ulicy 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomości dla sk…
$500,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 184 m²
Piętro 3
Nowoczesne Sklepy na sprzedaż w Premiera Lokalizacja Jest to doskonała okazja do posiadania …
$620,000
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Doskonały Shophouse na sprzedaż na ulicy 271 Jest to fantastyczna okazja, aby posiadać przes…
$500,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
Doskonała możliwość inwestycji: Sklepy na ulicy 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomo…
$400,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1
Invest in Your Future: Shophouse on Street 371 Najlepsza okazja na inwestycję! Ten sklep jes…
$400,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 248 m²
Piętro 2
Szanse inwestycyjne: Shophouse na ulicy 371 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomości dla …
$280,000
Zostaw prośbę
Dom 17 pokojów w Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodża
Dom 17 pokojów
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodża
Pokoje 17
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 280 m²
Piętro 4
To jest to.‼️‼️ 500,000 dolarów = = > 350,000 dolarów Ziemia Powierzchnia: 14m x 20m Powierz…
$350,000
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 319 m²
Piętro 3
Luksusowy sklep na sprzedaż w Chip Mong 271 Ten oszałamiający sklep oferuje doskonałą okazję…
$1,20M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3
Prime Shophouse na sprzedaż w Chip Mong 271 Wyjątkowa okazja inwestycyjna czeka! Ten sklep j…
$580,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1
Zainwestuj w Prime Shophouse na ulicy 371 Wyjątkowa okazja inwestycyjna czeka! Ten sklep jes…
$390,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Doskonały Shophouse na sprzedaż na ulicy 371. Fantastyczna okazja inwestycyjna czeka! Ten sk…
$600,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3
Ten sklep znajduje się w dobrze znanym Borey Peng Huoth Star Diamond, jednym z najbardziej w…
$270,000
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 90 m²
Dobrze utrzymany dom jest teraz dostępny na sprzedaż w Borey Piphup Raksmey, Sangkat Chak An…
$179,900
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2
Prime Shophouse na sprzedaż na ulicy 371 Fantastyczna okazja inwestycyjna czeka! Ten sklep j…
$580,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 575 m²
Piętro 2
Królowa Villa na sprzedaż w Chip Mong Land Mark 271 Odkryj ten wspaniały Queen Villa, piękny…
$2,00M
Zostaw prośbę
