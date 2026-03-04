Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

26 obiektów total found
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Powierzchnia 150 m²
Piętro 6
Ten ogromny sklep na 6 piętrze jest strategicznie położony w bardzo południe - po BKK3 gmini…
$750,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2
Doskonały Shophouse na Mao Sae Tung Boulevard Jest to wyjątkowa okazja do posiadania wszechs…
$600,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 100 m²
📣📣 _ 📍_ 💲pomoc: 420,000 $() ▶️4m x 25m ▶️: 4m x 27m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$420,000
Zostaw prośbę
AuraAura
Dom 3 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 2
Premier Shophouse na Mao Sae Tung Boulevard Jest to wyjątkowa okazja do posiadania wszechstr…
$850,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2
Zainwestuj w Duble- Wide Shophouse na ulicy 163 Oto krótka, atrakcyjna lista dla sklepu, pre…
$1,40M
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 157 m²
Piętro 3
Ten przestronny obiekt jest doskonale położony w pobliżu Muzeum Ludobójstwa Toul Sleng, ofer…
$550,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2
Ten piękny dom położony jest zaledwie 3 minuty od Olympic Market w samym sercu Toul Svay Pre…
$950,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Olympic, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Olympic, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Inwestuj w swoją przyszłość: Prime Shophouse na ulicy 163 Oto krótka, atrakcyjna lista dla s…
$560,000
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Dom
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Powierzchnia 156 m²
Piętro 2
Strategicznie położony w samym sercu Khan Boeung Keng Kang (BKK) - najbardziej prestiżowej d…
$370,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3
Sklepy na sprzedaż Mao Sae Tung Blvd Jest to doskonała okazja do posiadania sklepu w bardzo …
$795,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Ten dobrze położony dom w Sangkat Tuol Svay Prey 2 oferuje fantastyczną okazję zarówno dla m…
$700,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 405 m²
Piętro 2
Rzadkie możliwości: Prime House na ulicy 95 Massive 340 m2 Dom na sprzedaż! Wide Frontage Ho…
$1,90M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3
Położony tuż przy National Road 1, ta nieruchomość znajduje się w obszarze wysokiego zapotrz…
$600,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Ten dobrze położony dom w Sangkat Tumnob Tik oferuje doskonałą lokalizację zaledwie 5 minut …
$228,000
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 12 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 570 m²
Piętro 2
Położony w prestiżowej dzielnicy Boeung Keng Kang 1, ta rozległa willa obejmuje 570m ² ziemi…
$4,56M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3
Ten trzypiętrowy sklep na ulicy 310 (BKK3) znajduje się w samym sercu pierwszej strefy ekspa…
$800,000
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Powierzchnia 510 m²
Piętro 3
Wyjątkowy dom na Mao Sae Tung Boulevard Jest to wyjątkowa okazja do posiadania znaczącej nie…
$4,80M
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 176 m²
Piętro 2
Ten przestronny dwupiętrowy sklep znajduje się strategicznie w Khan Boeng Keng Kang (BKK), w…
$650,000
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Olympic, Kambodża
Dom
Sangkat Olympic, Kambodża
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 392 m²
Piętro 2
Doskonały Shophouse na sprzedaż na ulicy 163 To fenomenalna okazja do posiadania ogromnego s…
$1,80M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Ten trzypiętrowy dom jest teraz dostępny na sprzedaż w dogodnej okolicy Tuol Svay Prey 1. Zb…
$390,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 134 m²
Piętro 4
Ten prestiżowy 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom znajduje się w samym sercu Boeung Keng Kang 1, …
$1,45M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Olympic, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Olympic, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2
Prime Shophouse na ulicy 163 - Możliwość inwestycji! Oto krótki i atrakcyjny wykaz nieruchom…
$500,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2
Premier Shophouse na Mao Sae Tung Boulevard Jest to wyjątkowa okazja do posiadania wszechstr…
$850,000
Zostaw prośbę
Willa w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 648 m²
Ta najlepsza dzia ³ ka jest strategicznie zlokalizowana w samym sercu BKK1, najbardziej pres…
$5,51M
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 3
Należy do bogatego majątku w Kambodży. Ten 3.6m x 30m sklep oferuje 252 m2 powierzchni podło…
$550,000
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2
Ten rzadki sklepik na ulicy 310 znajduje się w samym sercu Boeung Keng Kang 1 (BKK1), powsze…
$680,000
Zostaw prośbę
