Domy na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

Willa 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Ta premia 5-pokojowa willa na sprzedaż w Borey ML, Khan Dangkor, oferuje wyjątkową okazję in…
$220,000
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 184 m²
Piętro 3
Przestronne Twin Villa w Prime Borey Chip Mong 60m - Rodzina gotowa! Witamy w nowym domu w b…
$530,000
Dom 2 pokoi w Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Ten 85m2 odnowiony apartament znajduje się na trzecim piętrze w samym sercu Daun Penh 's CBD…
$80,000
Dom 5 pokojów w Sangkat Olympic, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Olympic, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Inwestuj w swoją przyszłość: Prime Shophouse na ulicy 163 Oto krótka, atrakcyjna lista dla s…
$560,000
Dom 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Położony w bardzo pożądanej społeczności Borey Arata w Sen Sok, ten nowoczesny dom link ofer…
$145,000
Dom w Sangkat Olympic, Kambodża
Dom
Sangkat Olympic, Kambodża
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 392 m²
Piętro 2
Doskonały Shophouse na sprzedaż na ulicy 163 To fenomenalna okazja do posiadania ogromnego s…
$1,80M
Dom 5 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 5 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 489 m²
Piętro 2
Ten uroczy drewniany dom, położony w spokojnej okolicy w Khan Daun Penh, oferuje doskonałą m…
$2,80M
Dom 6 pokojów w Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3
Odkryj dobrze zaprojektowany dom rodzinny oferujący 200 m2 powierzchni mieszkalnej na powier…
$120,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3
Nowoczesna willa bliźniacza jest teraz dostępna na sprzedaż w Borey Chankiri, oferując wygod…
$380,000
Willa 7 pokojów w Khan Sen Sok, Kambodża
Willa 7 pokojów
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 442 m²
Piętro 4
Ta prestiżowa 4-piętrowa luksusowa willa, położona w dzielnicy wysokiego wzrostu Khan Sen So…
$1,50M
Dom 8 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 319 m²
Piętro 3
Luksusowy sklep na sprzedaż w Chip Mong 271 Ten oszałamiający sklep oferuje doskonałą okazję…
$1,20M
Willa w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Willa
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Powierzchnia 835 m²
Piętro 2
"The Flow" to luksusowa dwupiętrowa nowoczesna willa zaprojektowana dla komfortu i elegancji…
$1,50M
Dom 4 pokoi w Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 102 m²
Piętro 3
Ten nowoczesny i przestronny Dom Link jest w doskonałej okolicy, oferując wygodę i komfort d…
$155,000
Dom w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Ten wyjątkowy corner- lot nieruchomości w prestiżowym Borey La Sen Sok oferuje rzadkie nabyc…
$420,000
Dom 6 pokojów w Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Piętro 3
Ten dom na sprzedaż w Toul Sangke jest idealny zarówno do użytku mieszkalnego i handlowego. …
$630,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3
Położony wewnątrz dobrze zaplanowanej społeczności mieszkalnej Borey Chankiri, ten narożnik …
$230,000
Willa 12 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 12 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 570 m²
Piętro 2
Położony w prestiżowej dzielnicy Boeung Keng Kang 1, ta rozległa willa obejmuje 570m ² ziemi…
$4,56M
Dom 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
Doskonała możliwość inwestycji: Sklepy na ulicy 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomo…
$400,000
Dom 3 pokoi w Sangkat Prek Pnov, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Prek Pnov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2
Link Villa B z Samraong Village jest idealnym wyborem dla rodziny nuklearnej poszukującej lu…
$79,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
📣📣_ 📍_ 💲) ▶️7m x 15m ▶️:: 15m x 20m ▶️_ ☎️_
$280,000
Dom 3 pokoi w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Dom 3 pokoi
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2
Nie chcesz przegapić tego domu z trzema sypialniami w sercu Chbar Ampov! Ten przestronny Hav…
$147,000
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 3
Należy do bogatego majątku w Kambodży. Ten 3.6m x 30m sklep oferuje 252 m2 powierzchni podło…
$550,000
Willa 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Park Land 6A) 💲pomoc: 5x, 000 $() ▶️9m x 12m ▶️:: 14m x 24m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$520,000
Dom 3 pokoi w Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2
Położony w cichej i rozwijającej się dzielnicy Sangkat Kilomet 6, ten dobrze zaprojektowany …
$209,000
Dom 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 184 m²
Piętro 3
Prime Twin Villa na sprzedaż w Borey Chip Mong 60m - Luxury Living Awaits! Odkryj swój wymar…
$500,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3
Prime Shophouse na sprzedaż w Chip Mong 271 Wyjątkowa okazja inwestycyjna czeka! Ten sklep j…
$580,000
Dom 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Ten wysoki potencjał 2-piętrowy sklep, cena 580 000 dolarów, jest strategicznie położony w h…
$550,000
Dom 3 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4
Piękny odnowiony dom jest teraz dostępny na sprzedaż w samym sercu bardzo wysublimowanego ry…
$480,000
Dom 4 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 68 m²
Piętro 4
Zdobyć rzadką okazję inwestycyjną w samym sercu stolicy Kambodży z tym najlepszym komercyjny…
$270,000
Dom 3 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
$95,000
