Domy na sprzedaż w Khan Chamkar Mon, Kambodża

18 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4
Piękny odnowiony dom jest teraz dostępny na sprzedaż w samym sercu bardzo wysublimowanego ry…
$480,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2
Ta dobrze zaprojektowana właściwość oferuje komfortowe miejsce do życia lub pracy. Ten dom j…
$330,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Ten przestronny dom w doskonałej lokalizacji Tuol Tumpung 2 oferuje fantastyczną okazję zaró…
$280,000
Zostaw prośbę
OneOne
Dom 3 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Sklepy na sprzedaż na ulicy 432 Jest to doskonała okazja, aby posiadać uroczy sklep w bardzo…
$550,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 172 m²
Piętro 2
Ten komercyjny dom jest teraz dostępny na sprzedaż w tętniącej życiem okolicy Sangkat Tuol T…
$700,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1
Sklepy na sprzedaż na ulicy 488 Jest to doskonała okazja, aby posiadać uroczy sklep w bardzo…
$675,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Strategic Corner Shophouse na Blvd Mao Sae Tung Jest to wyjątkowa okazja do posiadania wszec…
$1,40M
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Wyjątkowe Sklepy na sprzedaż w Toul Tum Pung Market Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchomo…
$950,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Przytulny Shophouse na sprzedaż na ulicy 454 Ten uroczy sklep na ulicy 454 oferuje fantastyc…
$320,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 131 m²
Piętro 3
Ten dom oferuje przestronny 3-piętrowy układ na terenie o wymiarach 4,5m x 29m i domu o wiel…
$390,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2
Sklepy na sprzedaż na ulicy 418 Jest to doskonała okazja, aby posiadać uroczy sklep w bardzo…
$280,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 268 m²
Piętro 2
Położony w bezpiecznym i prestiżowym Bassac Garden City, ta urocza willa stanowi wyjątkową o…
$989,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 104 m²
Piętro 3
Atrakcyjny narożnik Sklepy na sprzedaż na ulicy 454 / 123 Jest to doskonała okazja, aby posi…
$1,20M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 211 m²
Piętro 2
Ten wyjątkowy obiekt jest strategicznie położony w prestiżowej dzielnicy Khan Chamkarmon, be…
$1,06M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4
Rzadka okazja do posiadania domu na rogu w bardzo pożądanym obszarze TPP1 (Tuol Tom Poung 1)…
$1,20M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Doskonały Shophouse na sprzedaż na ulicy 155 Jest to doskonała okazja, aby posiadać przestro…
$600,000
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Atrakcyjny Shophouse na sprzedaż na ulicy 488 Jest to doskonała okazja, aby posiadać uroczy …
$480,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 198 m²
Piętro 1
Sklepy na Mao Sae Tung Blvd do użytku komercyjnego lub mieszkaniowego Ten dobrze położony sk…
$2,00M
Zostaw prośbę
